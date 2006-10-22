Чемпион мира съел килограмм сала за 20 минут

В Луцке продолжается чемпионат "С любовью к салу". Главным событием воскресенья стал конкурс свиной красоты. В конкурсе победила свинья по кличке Кийя, - передает "5 канал".Поросят привезли со всей области, одели, а некоторым даже помадой разрисовали рыльца.

Чемпионом мира по скоростному поеданию сала стал житель Луцка Владимир Стригалин - за 20 минут он съел килограмм сала, немного меньше лука и хлеба. Все это он запил стаканом воды. По словам победителя, он чувствует себя хорошо.

В воскресенье же должны открыть единственный в Украине памятник свинье и салу. На нем свинья будет обнимать ломоть сала.

В рамках фестиваля также должны сделать самый большой бутерброд из сала, который, - надеются организаторы конкурса, - попадет в Книгу рекордов Украины.