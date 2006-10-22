В Киеве сгорел еще один секонд-хенд

Сегодня в 3.44 в Киеве на территории Демеевского рынка ООО "Манхеттен" в торговой палатке (секонд-хенд) возник пожар, вследствие которого уничтожена одежда и поврежена металлокаркасная палатка под тентовым покрытием на площади 400 кв. г.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 5.00 14-ю отделениями Государственной пожарной охраны МЧС. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в г. Киеве.