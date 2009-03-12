Приближается жеребьевка финала Евровидения

16 марта в Москве состоится встреча глав делегаций всех стран, принимающих участие в конкурсе «Евровидение-2009», на которой будет сформирован окончательный список исполнителей и песен.

Как сообщили УНИАН организаторы конкурса, по окончании встречи состоится жеребьевка выступлений участников полуфиналов и финала «Евровидения-2009».

Прямая трансляция жеребьевки выступлений участников будет вестись на сайте eurovision.1tv.ru

Конкурс песни «Евровидение-2009», который состоится уже в 54-й раз, пройдет в Москве в мае этого года в спорткомплексе «Олимпийский». Организаторами конкурса в этом году являются Европейский Вещательный Союз и «Первый канал».

Как известно, Украину на конкурсе «Евровидение-2009» в Москве будет представлять Светлана ЛОБОДА.