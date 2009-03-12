Украинский футболист стал священником
02:44, 12 марта 2009Разное
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Андрей Кирлик окончил семинарию
|Андрей Кирлик
Сообщается, что 34-летний Кирлик не один год помогает настоятелю храма Сретения Господня в Одессе, поет в церковном хоре.
Кирлик выступал за "Черноморец" с 2003 по 2008 год, напоминает Лента.ру. В январе 2004 года он покинул команду. По словам самого футболиста, это решение было связано с тем, что было трудно совмещать веру и игру за "Черноморец". В июне 2004 года Кирлик продолжил выступления за одесский клуб.
Кроме "Черноморца", Кирлик выступал также за харьковский "Металлист", тернопольскую "Ниву" и ряд других украинских клубов.
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