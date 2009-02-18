ФИФА и УЕФА критикуют антидопинговые правила

Ведущие футбольные организации мира - ФИФА и УЕФА - выступили с критикой новых правил Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает АР.

В соответствии с обновленным кодексом WADA, который вступил в силу с 1 января 2009 года, спортсмен обязан предоставлять в WADA график своего местонахождения на три месяца вперед, обозначив один час в день, когда он будет доступен для сдачи допинг-пробы. Три пропущенных тестирования в течение полутора лет будут означать дисквалификацию на два года.

Глава медицинского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мишель Д`Хуг назвал ряд пунктов в кодексе WADA "инквизиционными", отметив, что в футболе менее 0,1% допинг-тестов дают положительный результат.

Президент Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини заявил, что его ведомство категорически против того, чтобы игроки были доступны для тестирования в течение 365 дней в году. Платини отметил, что инспекторы WADA не должны беспокоить футболистов во время их отпусков.

С критикой новых антидопинговых правил уже выступил ряд теннисистов во главе с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем. А в конце января британская пресса сообщила о группе бельгийских спортсменов, которая обратилась в верховный суд Бельгии с иском против WADA в связи с правилом "о предоставлении сведений о местонахождении". Подписи под заявлением поставили 65 спортсменов, представляющие волейбол, футбол и велоспорт.

РИА “Новости”