Грузоперевозчики грозят заблокировать Киев

Грузоперевозчики не исключают возможности блокирования Киева в случае отсутствия решения по их требованиям. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Ассоциации грузовых перевозчиков Львовщины Сергей ЧЕПУРНЫЙ.

«Если через два дня не будет каких-то решений, вы понимаете, что такое количество людей, такое количество транспорта, которое сейчас будет заходить в Киев, удержать нам будет нереально: у всех есть свои боли, свои проблемы и обязательства. То, что говорят, что банки идут на компромиссы, пролонгации, перекредитование – неправда. У меня есть уже письма о досрочном погашении кредитной задолженности, есть угрозы от коллекторской компании. Банки бесконтрольно занимаются выбиванием денег, а государство на это закрывает глаза», - сказал он.

По словам С.ЧЕПУРНОГО, сегодня в Киеве в районе Окружной дороги, по состоянию на утро, стояло 100 грузовых машин, при этом в течение дня они прибывают. Он также отметил, что сегодня не была проведена акция по подводу этих машин к Министерству транспорта и связи, чтобы не мешать движению в городе.

По данным С.ЧЕПУРНОГО, акцию поддерживают перевозчики всех областей. При этом он не смог назвать цифру, сколько всего участников акции по Украине. «В Киеве больше 100 машин, еще десятки по городам», - отметил он. По его словам, уже сейчас грузоперевозчиков в областях сложно удерживать от того, чтобы они не приехали в Киев.

В свою очередь представитель грузоперевозчиков Киева Александр МАРКОВ отметил, что акция является бессрочной, разрешение от городских властей получено также бессрочное. «То есть, до тех пор, пока не удовлетворят наши требования», - отметил А.МАРКОВ.

С.ЧЕПУРНОЙ добавил, что грузоперевозчиков интересует информация не о том, что вопрос решается, а о том, когда он может быть решен: «Нас интересует срок, когда будет – через 1 или 2 месяца – а не ответы, что наш вопрос рассматривается в комитете, делается регуляторный акт и т.п.».

В свою очередь представитель грузоперевозчиков г. Ужгород Анатолий АРТЕМОВ отметил, что решение о том, что делать с акцией через два дня будет принято после встречи с главой Госкомпредпринимательства Александрой КУЖЕЛЬ. «Мы хотим пойти к А.КУЖЕЛЬ, она имеет какие-то предложения, мы хотим их услышать …», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, представители ассоциаций и объединений грузовых автомобильных перевозчиков областей Украины объявили о проведении с 18 февраля бессрочной Всеукраинской забастовки для привлечения внимания властей к проблемам в отрасли грузовых автоперевозок.

Как сообщил председатель забастовочного комитета Руслан КАПАНАДЗЕ, основным требованием для улучшения условий на рынке автомобильных перевозок является немедленная разработка механизма распределения между государством, банком и заемщиком ответственности по обслуживанию кредитов на период кризиса.

Вместе с тем, по словам Р.КАПАНАДЗЕ, перевозчики требуют установления твердых минимальных тарифов на перевозку грузов; уменьшения финансовой нагрузки, а именно: снижение учетной ставки НБУ, предоставление кредитных каникул на время кризиса с нулевой процентной ставкой, снижение процентной ставки на кредиты, перевод валютных кредитов в гривневые по курсу валют на время взятия кредита, пролонгации кредитных договоров на больший срок; принятие единого пакета документов для наемной рабочей силы (шоферов) и грузов.

Также грузоперевозчики требуют транспортный сбор «заложить» в цену топлива и ввести контроль над его целевым использованием (при принятии минимальных тарифов на перевозку грузов); внести изменения в законодательные акты для борьбы с каботажем и демпингом на внутреннем рынке перевозок; улучшить инфраструктуру и качество дорог; ввести ответственность за перегруз автомобилей заказчиком или получателем груза; разрешить движение автотранспорта через Киев в дневное время для загрузки/разгрузки автомобилей и др.