Чат с демобилизованным участником АТО, ПВОшником Юрием Руденко
14:00, 07 апреля 2017Разное
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7 апреля, в 14.00, на сайте "Главред" состоится чат с демобилизованным участником АТО, ПВОшником (101-я бригада охраны Генштаба, зенитно-артиллерийский взвод), волонтером фонда "Вернись живым", писателем Юрием Руденко.
Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
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