Чат с демобилизованным участником АТО, ПВОшником Юрием Руденко

7 апреля, в 14.00, на сайте "Главред" состоится чат с демобилизованным участником АТО, ПВОшником (101-я бригада охраны Генштаба, зенитно-артиллерийский взвод), волонтером фонда "Вернись живым", писателем Юрием Руденко.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.