В Каховке бойцы МЧС сняли со льдины восьмиклассника

В Херсонской области бойцы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций сняли с льдины школьника.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, сообщение о том, что в Каховке в районе городской набережной в 25 метрах от берега на льдине находится человек, поступило к спасателям сегодня в 12.45.

Немедленно на место выехали бойцы МЧС, которые с помощью спасательной веревки, приспособления «Соломинка» и штурмовой лестницы в 12.55 уже доставили пострадавшего на берег. Это был ученик 8-го класса местной школы.