Брифинг волонтеров и участников АТО по проблеме растаможивания гуманитарных грузов из-за бездействия чиновников Минсоцполитики

После брифинга участники акции у стен “Украинского дома” подпишут обращение к премьер-министру Владимиру Гройсману, и поднимутся к зданию КМУ, чтобы передать письмо.

На площади перед “Украинским домом” волонтеры выставят переоборудовании “скорые”, закупленные для военных. Из-за саботажа Минсоцполитики эти автомобили более 2 месяцев простояли на таможне в ожидании растаможки, вместо того, чтобы во время обострения ситуации на фронте вывозить с передовой раненых.

Во время брифинга будут продемонстрированы фото других грузов из разных регионов Украины, которые также месяцами ждут растаможку, и за хранение которых на таможенных складах часто придется платить дополнительно.

По словам волонтеров, проблема обусловлена тем, что за три года войны Минсоцполитики не смогло упростить процедуру растаможивания волонтерских (гуманитарных) грузов и утвердить исчерпывающий перечень необходимых для этого документов. Затем процедуры часто искусственно затягиваются, создавая поле для чиновничьих злоупотреблений.

Для урегулирования ситуации волонтеры требуют от Кабмина и Министерства социальной политики в безотлагательном порядке установить четкие сроки рассмотрения документов, представляемых волонтерами для растаможивания грузов и обеспечить прозрачность процесса их рассмотрения.

Подробнее об этом во время брифинга расскажут:

• Оксана Сухорукова, Благотворительная организация «БФ СВОИ»;

• Валентина Варава, ОО «Инициатива Е+»

• Виталий Дейнега, БФ «Вернись живым»;

• Василий Лось, врач (72-га бригадиа)

• Евгений (Жора) Турчак, ветеран АТО (95 бригада)

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