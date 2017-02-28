Брифинг волонтеров и участников АТО по проблеме растаможивания гуманитарных грузов из-за бездействия чиновников Минсоцполитики
Во вторник, 28 февраля, в 10.15 в помещении «Украинского кризисного медиа центра» (ул. Крещатик, 2. “Украинский дом”) состоится брифинг волонтеров и участников АТО относительно проблемы растаможивания гуманитарных грузов, вызванной бездействием чиновников Минсоцполитики.
После брифинга участники акции у стен “Украинского дома” подпишут обращение к премьер-министру Владимиру Гройсману, и поднимутся к зданию КМУ, чтобы передать письмо.
На площади перед “Украинским домом” волонтеры выставят переоборудовании “скорые”, закупленные для военных. Из-за саботажа Минсоцполитики эти автомобили более 2 месяцев простояли на таможне в ожидании растаможки, вместо того, чтобы во время обострения ситуации на фронте вывозить с передовой раненых.
Во время брифинга будут продемонстрированы фото других грузов из разных регионов Украины, которые также месяцами ждут растаможку, и за хранение которых на таможенных складах часто придется платить дополнительно.
По словам волонтеров, проблема обусловлена тем, что за три года войны Минсоцполитики не смогло упростить процедуру растаможивания волонтерских (гуманитарных) грузов и утвердить исчерпывающий перечень необходимых для этого документов. Затем процедуры часто искусственно затягиваются, создавая поле для чиновничьих злоупотреблений.
Для урегулирования ситуации волонтеры требуют от Кабмина и Министерства социальной политики в безотлагательном порядке установить четкие сроки рассмотрения документов, представляемых волонтерами для растаможивания грузов и обеспечить прозрачность процесса их рассмотрения.
Подробнее об этом во время брифинга расскажут:
• Оксана Сухорукова, Благотворительная организация «БФ СВОИ»;
• Валентина Варава, ОО «Инициатива Е+»
• Виталий Дейнега, БФ «Вернись живым»;
• Василий Лось, врач (72-га бригадиа)
• Евгений (Жора) Турчак, ветеран АТО (95 бригада)
Аккредитация по телефону: 050-8000-167 (Вера Прохира)