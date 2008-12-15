Тимошенко предлагает бюджет, который ее правительство отозвало как неадекватный

Ответственность за развал экономики можно будет свалить на депутатов, которые вместе с Президентом Ющенко опять окажутся виноваты в том, что не дадут осчастливить народ... Главный политтехнолог Юлии Тимошенко Олег Медведев недавно возмутился моими статьями по поводу деятельности премьер-министра. Он написал, что я только Юлии Владимировне и посвящаю свои комментарии и не оставляю ее в покое.

Я почти готов согласиться с этим утверждением господина Медведева, вот только у меня есть свой повод для возмущения. Госпожа Тимошенко тоже не оставляет меня в покое, и своими действиями довела экономику страны, как говорят, до ручки, а всех граждан Украины уверенно ведет к обнищанию.

Вот, например, сегодня теле- и радиоканалы сообщили о желании ЮВТ, “чтобы не тратить попусту время”, принять бюджет, который подан Кабмином летом. Хотя следует напомнить, что тот проект госбюджета был отозван правительством в связи с полным несоответствием его реальному положению экономики в 2009 году. Правительственные чиновники вместе с госпожой Тимошенко уже несколько раз собирались по этому поводу, но так и не смогли согласовать макропоказатели бюджета на следующий год. И проблема не в том, что до сих пор нет подписанного с Газпромом контракта на поставку газа в будущем году и не установлена цена, по которой придется его покупать. И даже не в связи с отсутствием разработанных совместно Нацбанком и правительством, адекватных реальной ситуации основ денежно-кредитной политики и определенных параметров инфляции и курса гривни к доллару.

В действительности профессиональный уровень специалистов Минэкономики, Минфина и аппарата Кабмина достаточен для того, чтобы предвидеть возможные варианты цены на газ и курса национальной валюты к иностранным валютам, и потому проблема не в этом. Главной причиной неувязки макропоказателей является то, что даже при оптимистичном варианте развития экономики (то есть наименее ужасного ее падения), бюджет не складывается и расползается, как Тришкин кафтан: предусмотренных средств не будет хватать даже на наиболее защищенные статьи бюджета.

Потому-то и решила премьер-министр Тимошенко предложить депутатам рассмотреть проект бюджета на следующий год, разработанный еще летом этого года, который просто поражает своей неадекватностью нынешним реалиям. В этом случае ответственность за полный развал экономики и ужасный госбюджет можно будет свалить на народных избранников, которые вместе с Президентом Украины Виктором Ющенко опять окажутся виноваты в том, что не дадут госпоже Тимошенко осчастливить народ.

И тут интересной будет реакция народных депутатов, особенно тех, что сейчас вошли в связанное с БЮТ большинство. Им или придется принимать абсолютно нереалистичный бюджет, который развалится уже в первые два месяца 2009 года, или самим голосовать за ликвидацию большинства социальных льгот, предусмотренных законодательством страны, сокращение социальных расходов, связанных с медициной, образованием, культурой и тому подобное, и переводить вину за резкий рост коммунальных тарифов на местные органы власти. Если они пойдут по этому пути, то ответственность должна полностью лечь на протимошенковское большинство в составе БЮТ, Блока Литвина, пробютовской части НУ–НС и легендарно неподкупных коммунистов.

Ну а если таки откажутся голосовать за нереалистичный бюджет, то у госпожи Тимошенко появится прекрасный случай обвинить всех в предательстве интересов народа.

Всегда кто-то виноват и кто-то мешает... И все бы ничего, вот только от умения Юлии Владимировны выходить сухой из воды жить нам становится все хуже и хуже, а покоя от ее деятельности – все меньше и меньше.

Борис Кушнирук