В Крыму перевернулся бензовоз «Мерседес» с 25 тоннами топлива

В Крыму на трассе Симферополь-Севастополь сегодня перевернулся бензовоз, перевозивший 25 тонн топлива.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, по предварительной информации, водитель бензовоза «Мерседес» на повороте не справился с управлением и допустил опрокидывание полуприцепа, в емкостях которого находилось около 25 тонн топлива.

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия было потеряно от 3 до 5 тонн топлива.

К месту ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения Бахчисарая, спустя несколько минут им на помощь прибыли еще 3 отделения пожарно-спасательной службы из Симферополя. Движение на мосту через реку Альма перекрыли сотрудники ГАИ, транспорт был пущен в объезд.

Место утечки топлива и сам бензовоз обработали пеной во избежании воспламенения машины. Спасатели оказали помощь по перекачке топлива из пробитой секции бензовоза, поскольку существовала угроза попадания топлива в реку. С помощью пожарной автоцистерны тягач бензовоза оттащили в сторону, а саму цистерну автокраном подняли и поставили на колеса.

В результате ДТП жертв и пострадавших нет. В настоящее время на месте чрезвычайной ситуации работает экологическая инспекция, которая определит степень нанесенного природе ущерба.