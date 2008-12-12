Ликвидирован разлив нефтепродуктов в Черном море

Ликвидирован разлив нефтепродуктов на площади более 120 квадратных метров в акватории Цемесской бухты в Черном море у берега Новороссийска, сообщила в пятницу РИА Новости руководитель пресс-службы краевого управления МЧС РФ Татьяна Кобзаренко.

По данным МЧС РФ, в Цемесской бухте в пятницу была обнаружена маслянистая пленка площадью около 120 квадратных метров.

"В районе загрязнения моря были выставлены боновые заграждения. К вечеру маслянистая пленка была ликвидирована", - сказала Кобзаренко.

По ее словам, следственно-оперативная группа "устанавливает источник и состав загрязнения акватории бухты".

Ранее МЧС предположило, что нефтепродукты вылились в море с крейсера "Михаил Кутузов", который стоит в Цемесской бухте постоянно как памятник культуры, на нем находится филиал музея Военно-Морского флота России.

"Водолазы обследовали дно крейсера и берег возле него и сделали вывод, что утечки нефтепродуктов из него не было", - уточнила собеседница агентства.

Для ликвидации ЧС создан оперативный штаб.

Новороссийская транспортная милиция по данному факту проводит проверку.