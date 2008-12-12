Экс-президент СССР Михаил ГОРБАЧЕВ перенес операцию на глазах. Сейчас он находится в Центральной клинической больнице, сообщило "Эхо Москвы" со ссылкой на источник в пресс-службе Горбачев-Фонда. По словам самого экс-президента, он чувствует себя вполне нормально и в ближайшее время готовится к выписке.

"Да, мне действительно сделали операцию на глазах, сейчас я нахожусь в ЦКБ, но, по оценкам врачей и по тому, как я себя чувствую сам, восстановление проходит нормально", - рассказал М.ГОРБАЧЕВ. Если все и дальше будет идти в таком хорошем режиме, то буквально через несколько дней его выпишут.

Бывший советский лидер также рассказал, что, поправившись, еще в этом году постарается съездить в Германию, где находится его внучка Ксения, которая 22 октября родила дочку Александру. "Получилось так, что пока я правнучку видел только на фотографии, которую мне прислали. Она - вылитая мама", - поделился своими новостями М.ГОРБАЧЕВ.

Ранее сообщалось, что экс-президент СССР не поехал на встречу нобелевских лауреатов в Париж, поскольку находится в больнице. Отменить поездку ему порекомендовали врачи-офтальмологи.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, М.ГОРБАЧЕВ направил обращение участникам встречи, в котором выразил благодарность за приглашение и проинформировал, что врачи запретили ему отправляться в путешествие. 77-летний экс-президент сам был награжден Нобелевской премией мира в 1990 году.