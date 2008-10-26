Баку оспаривает у Москвы право похоронить Муслима Магомаева

Азербайджан готовится к похоронам легендарного певца Муслима Магомаева в Баку, хотя официальных сообщений о том, что он будет похоронен именно в Азербайджане, пока нет.

"Мы надеемся, что похороны пройдут в Баку, и хотим, чтобы это было так. В любом случае мы делаем свои приготовления для этого, уже даны указания соответствующим структурам, чтобы провести похороны достойно", - процитировала РИА Новости слова главы министерства культуры и туризма Азербайджана Абульфаза Гараева руководитель пресс-службы ведомства Зохра Алиева.

Вместе с тем, она еще раз, со ссылкой на министра, отметила, что "официальное окончательное решение (о месте похорон) будет принято завтра (27 октября), в рабочий день".

Ранее представитель посольства Азербайджана в Москве сообщила РИА Новости, что артиста похоронят на его родине, в Баку. "Там похоронены дед певца - знаменитый композитор Муслим Магомаев и такие известные деятели искусства и культуры, как композитор Кара Караев, певец Рашид Бейбутов", - сказала представитель посольства.

Ранее со ссылкой на министра культуры России Александра Авдеева, СМИ сообщили, что похороны состоятся 29 октября на Ваганьковском кладбище в Москве.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Он учился в музыкальной школе при Бакинской консерватории по классу фортепиано и композиции, окончил Азербайджанскую консерваторию по классу пения Ш.Мамедовой.