На месте катастрофы обнаружено тело молодой женщины
10:40, 26 августа 2006Разное
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На ней сохранились цепочка и кольцо
На месте катастрофы российского самолета Ту-154 в Донецкой области обнаружено тело молодой женщины, сообщил РИА «Новости» сотрудник МЧС РФ, работающий на месте трагедии.
«Тело обнаружено приблизительно в 20.50 мск (пятницы). На нем найдены цепочка и кольцо», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что тело женщины отправлено в один из моргов Донецка на опознание.
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