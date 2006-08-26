На месте катастрофы обнаружено тело молодой женщины

На месте катастрофы российского самолета Ту-154 в Донецкой области обнаружено тело молодой женщины, сообщил РИА «Новости» сотрудник МЧС РФ, работающий на месте трагедии.

«Тело обнаружено приблизительно в 20.50 мск (пятницы). На нем найдены цепочка и кольцо», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что тело женщины отправлено в один из моргов Донецка на опознание.