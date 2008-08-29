Кабмин создал из двух вузов Мукачевский госуниверситет

Кабинет министров Украины создал Мукачевский государственный университет на базе Мукачевского гуманитарно-педагогического института и Мукачевского технологического института путем их слияния.

Соответствующее распоряжение от 27 августа № 1152-р размещено на Правительственном портале.

Согласно распоряжению, расходы, связанные с созданием университета, будут осуществлены в рамках ассигнований, предусмотренных Министерством образования и науки и Закарпатской облгосадминистрацией в Государственном бюджете Украины на 2008 год для подготовки кадров.

Студенты Мукачевского технологического института и Мукачевского гуманитарно-педагогического института продолжат учебу в Мукачевском государственном университете.