В Киеве инспекторам ГАИ разрешили требовать дневники у школьников

По согласованию с Главным управлением образования и науки Киева, школьникам, которые будут нарушать правила уличного движения, инспекторы столичной ГАИ будут делать такую запись в дневники: „Уважаемые родители! Ваш ребенок нарушил правила дорожного движения. Обратите внимание”.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ Киева, Департамент Госавтоинспекции с 20 августа по 20 сентября проводит общегосударственный рейд „Внимание! Дети на дороге!”. Чтобы напомнить детям о правилах уличного движения, рассказать юным пешеходам, как нужно вести себя в различных дорожных ситуациях, сотрудники ГАИ вместе с учителями проведут Единые уроки дорожной грамоты.

Как сообщил первый заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины – начальник столичной Госавтоинспекции Анатолий СИРЕНКО, на протяжении сентября большинство столичных школ будут находиться под пристальным наблюдением патрулей ГАИ. Чтобы поощрять малышей соблюдать Правила дорожного движения, по заказу столичной Госавтоинспекции уже изготовлены специальные значки, которые автоинспекторы будут вручать детям, которые правильно переходят дорогу.

Также в первые дни нового учебного года будут проходить посвящения и получат соответствующие удостоверения юные инспекторы движения. Это – ученики младших классов, которые