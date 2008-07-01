28 июня на территории частного сектора в Днепровском районе Киева произошел выброс хлора.

Как сообщает интернет-портал пожарно-спасательной службы (ПСС) столицы, чрезвычайная ситуация произошла на территории частной усадьбы по адресу переулок Остерский, 1, где местный частный предприниматель организовал прием металлолома. Ему были сданы 5 металлических 200-литровых баллонов из-под хлора. Выброс вещества произошел во время отрезания крана на баллоне.

В результате происшествия вблизи усадьбы листья на деревьях и трава сразу почернели и стали сухими.

Осадить хлорные пары удалось через два часа, когда территория была обработана распыленными струями воды.

По информации ПСС, в результате выброса хлора никто из людей не пострадал. По заключению специалистов, загрязнения окружающей среды нет.