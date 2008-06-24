Цены на бензин и дизтопливо в Украине две недели не повысятся

Аналитики консалтинговой компании United Petroleum Consultants (UPECO, Киев) отмечают, что розничные цены на бензин и дизтопливо в Украине значительно не изменятся в ближайшие две недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполнительный директор UPECO Сергей КУЮН на пресс-конференции.

По его словам, рынок за последиее время стабилизировался и есть основания верить, что все будет спокойно. Повышение цен на топливо приведет к снижению обьемов продаж, и для розничных сетей автозаправочных станций это смертельно, считает С.КУЮН.

Сделать прогноз до конца лета С.КУЮН отказался. «Никто не прогнозирует, что будет», - сказал он, добавив, что цены на топливо повысятся в августе, поскольку именно в это время наблюдается пик потребления топлива.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 мая средняя по Украине цена бензина А-95 преодолела «психологическую» отметку в 6 грн./литр. С 8 по 16 мая средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-76 - увеличились на 2,8% - с 5,29 грн./литр до 5,44 грн./литр; бензин А-92 - увеличились на 3,4% - с 5,62 грн./литр до 5,81 грн./литр; бензин А-95 - увеличились на 3,7% - с 5,98 грн./литр до 6,20 грн./литр; дизельное топливо - увеличились на 3,7% - с 5,98 грн./литр до 6,20 грн./литр.

Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов. UPECO является издателем ряда отраслевых изданий: еженедельника «НефтеРынок», ежемесячников «Современная АЗС» и OilMarket. Компания также проводит ряд нефтегазовых конференций в Украине, России и Казахстане.