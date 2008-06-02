В пожаре на Universal Studios "погиб" Кинг-Конг

Более 12 часов пожарные тушили пламя, бушевавшее в парке развлечений при известной киностудии "Universal Studios" в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Би-би-си, в операции принимали участие около 300 пожарных. Вертолеты сбросили на место происшествия тонны воды. Три человека пострадали. По данным газеты "Los Angeles Times", усилиям пожарных препятствовал низкий напор воды в гидрантах.

В результате пожара полностью сгорел выставленный макет Кинг-Конга и декорации фильма "Назад, в будущее". Пострадали также 40-50 тысяч видеокассет и бобин кинопленки в видеоархиве, но киностудия заявила, что у нее имеются резервные копии всех погибших материалов.

Пожар начался рано утром в воскресенье возле одного из съемочных корпусов. Причиной возгорания мог стать взорвавшийся баллон с пропаном, однако есть предположения, что взрыв последовал уже после того, как начался пожар. В месте, где возникло возгорание, якобы незадолго до этого проходили съемки. Если это так, то там действительно могло быть много горючих материалов, реквизита и топлива.

Глава "Universal Studios" Рон Майер поблагодарил пожарных. "Они настоящие герои, приехали в рекордно короткие сроки, - сказал он. - Они потушили пожар, который мог распространяться бесконтрольно с самыми ужасными последствиями".

Представитель студии заявил, что парк развлечений и торговый центр будут открыты для публики, как обычно.

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