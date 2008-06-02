Американец 21 год не платил штраф за неправильную парковку

Некий житель города Даллас (штат Техас, США) заплатил штраф за неправильную парковку через 21 год и 4 месяца после того, как он был выписан, передает Associated Press.

Сотрудники полиции в штате Висконсин обнаружили 6 долларов и штрафной талон в ящике для писем. Штраф был выписан 20 января 1987 года.

В предупреждении на талоне значилось, что, в случае неуплаты штрафа размером 3 доллара в течение 120 часов с момента выдачи талона, сумма штрафа будет удвоена.