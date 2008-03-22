В Кракове запрет красить пасхальные яйца действовал почти 100 лет

Жители польского города Кракова после почти столетнего запрета снова могут легально красить яйца к Пасхе, которую в этом году католики отмечают 23 марта, сообщило в пятницу польское информагентство PAP.

По информации агентства, мэр Кракова Яцек Майхровски (Jacek Majchrowski) выдал рескрипт, отменяющий запрет расписывать и красить пасхальные яйца, который был введен 3 апреля 1915 года тогдашним мэром для предотвращения "пустой траты яиц" в тяжелое военное время, когда город страдал от недостатка продовольствия.

Этот запрет по окончании Первой мировой войны так и не был отменен, поэтому теоретически каждый житель Кракова, который соблюдал пасхальные традиции, нарушал при этом закон, за что мог понести наказание в виде выплаты штрафа или двухнедельного ареста.

В это воскресенье большинство поляков будут праздновать один из самых важных для них праздников - католическую Пасху, или Вельканоц (Wielkanoc).