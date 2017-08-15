Крупные налогоплательщики в июле увеличили платежи в бюджет на 23%

Поступления налогов от крупного бизнеса в июле 2017 года достигли почти 18 миллиардов гривень, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 3,4 миллиарда гривень, или на 23,3%.

Читайте такжеУкраинский бизнес сохраняет оптимизм: верит в гривню и ожидает замедления инфляции

Как сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины, в том числе крупный бизнес уплатил в бюджет 8,4 миллиарда гривень налога на добавленную стоимость, 5,4 миллиарда гривень акцизного налога и 1,3 миллиарда гривень налога на прибыль.

Также сообщается, что доля налоговых платежей крупного бизнеса, обслуживаемого Офисом крупных налогоплательщиков ГФС, составила 58,6% от общего сбора налоговых платежей в госбюджет по Украине, при этом Офис обслуживает 2,8 тысячи субъектов хозяйствования.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-июле текущего года получил 447,635 миллиарда гривень доходов, что на 10,3% больше бюджетной росписи на этот период.