Гройсман встретится с силовиками для разговора об их взаимодействии с бизнесом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен завтра, 17 марта, провести обширную встречу с представителями силовых структур по вопросам их взаимодействия и работы с бизнесом.

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Об этом он сообщил в ходе бизнес-форуме в Киеве.

"Завтра состоится встреча, при участии омбудсмена, руководителя Офиса сопровождения инвестиций, со всеми силовыми структурами, где я абсолютно конкретно поставлю вопрос по работе этих структур по отношению к реальному сектору, по отношению к бизнесу", - сказал Гройсман.

Он отметил, что правительство будет защищать реальный сектор экономики и бизнес.

«Правительство будет защищать реальный сектор и добросовестный бизнес Украины. Мы понимаем, что происходит с инспекциями сегодня, мы понимаем, что происходит с разными плановыми контролирующими структурами, в частности, речь идет о СБУ и ее экономическом департаменте, речь идет об экономическом подразделении МВД, речь идет об уже, слава Богу, ликвидированной налоговой милиции», - сказал Гройсман.