Херсонская ОГА призывает местные громады активнее участвовать в программах поддержки малого и среднего бизнеса

Херсонская областная государственная администрация призывает местные громады активнее участвовать в программах финансовой поддержки малого и среднего бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности заместителя председателя Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий, выступая сегодня, 8 декабря, на первом региональном бизнес-форуме "Украина – страна предпринимателей", инициированном Приватбанком и Украинским союзом промышленников и предпринимателей.

По словам Бутрия, в области до 70% поступлений в бюджет - от деятельности малого и среднего бизнеса.

"Это основной фундамент нашей стабильности. И программа, презентованная сегодня, дает именно такие возможности для развития малого и среднего бизнеса. А среди незанятого населения, в том числе воинов АТО многие хотели бы заняться такого рода деятельностью", - сказал он.

Бутрий отметил, что в отношении воплощения идеи финансирования процентной ставки и компенсации за легализацию рабочих мест нужно работать с органами местного самоуправления.

"В государстве очень активно проходит реформирование местного самоуправления, создание объединенных громад. И именно там будут напрямую осуществляться отношения с государством в финансовом плане. Объединенные громады будут формировать стратегию развития этих регионов, там будет концентрироваться основной финансовый ресурс. И именно там в Херсонской области нужно разрабатывать и внедрять такие программы партнерства с бизнесом", - сказал Бутрий.

Читайте такжеПрограмма Приватбанка "КУБ" является готовым механизмом для развития предпринимательства – УСПП

Как заявила управляющая Херсонского филиала Приватбанка Елена Бельмега, инициаторы проекта приглашают все банки присоединиться к их инициативе.

"Инициатива направлена на то, чтобы минимизировать нагрузку на бизнес, на то, чтобы были заложены в бюджет расходы на компенсацию процентных ставок предпринимателям и предприятиям Херсонской области, создающим новые рабочие места", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, в Херсоне прошел первый региональный бизнес-форум "Украина – страна предпринимателей", инициированный Приватбанком и УСПП. В работе форума приняли участие более 200 человек – известные и начинающие предприниматели, а также те, кто хочет начать собственное дело.

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 миллиона новых рабочих мест по всей стране.