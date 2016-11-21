В Днепре пройдет масштабный форум малого бизнеса

Первый бизнес-форум "Днепр – город предпринимателей" проводится при поддержке ПриватБанка и объединит более 400 молодых предпринимателей и тех, кто только мечтает о собственном деле. В программе форума дискуссии бизнеса и представителей региональной власти, вдохновляющие истории успеха украинских предпринимателей, среди которых основатели "Бизнес Молодости" Евгений Василенко и Александр Компанец, известные днепропетровские предприниматели.

"Главная задача форума – привлечь внимание всех жителей города к тому, что сегодня предпринимательство является наиболее реальным средством обеспечить собственную семью, – говорит руководитель направления "Малый и Средний бизнес" ПриватБанка Александр Николенко. – Со своей стороны мы готовы помочь начать или развить малый бизнес советами, консультациями, инновационными сервисами и программами финансирования, которые будут доступными для будущих предпринимателей.

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Именно на форуме для малого бизнеса можно будет узнать о новых возможностях поддержки малого бизнеса местными властями за счет компенсации части процентов по банковским кредитам из местных бюджетов.Кроме того, участники форума получат из первых рук полезные инструменты для упрощения операционной деятельности, индивидуальные консультации от специалистов по регистрации предприятий, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, юридического сопровождения деятельности, франчайзинга, эквайринга.

"Сегодня свое участие в форуме уже подтвердили руководители областной администрации, также мы направили персональное приглашение меру Днепра Борису Филатову и уверены, что мер обязательно обратиться к предпринимателям города со словами поддержки и программой развития малого бизнеса", - отметили организаторы форума.

Бизнес форум для малого бизнеса "Днепр – город предпринимателей» откроется 24 ноября в "Менора Гранд-Холл" (ул. Шолом Алейхема, 4/26). Форум начинает работу в 10:00. Участие в форуме бесплатное. Регистрация – на kub.pb.ua/forums.