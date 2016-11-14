Украинские города берут курс на предпринимательство

Губернаторы и мэры крупнейших украинских городов подключаются к национальной программе "Країна підприємців", которая поможет украинцам открыть свое дело или развивать уже работающий малый бизнес.

Как сообщили организаторы программы, в ноябре в областных центрах стартуют первые региональные бизнес-форумы "Україна – країна підприємців". Любой предприниматель на форуме сможет получить бесплатные консультации и помощь специалистов и экспертов по самым важным вопросам ведения бизнеса.

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Также в ходе открытого диалога с местной властью участники форума намерены выработать новые эффективные механизмы стимулирования развития предпринимательства, среди которых возможность компенсации из местных бюджетов части процентов по банковским кредитам, если они направляются на создание новых рабочих мест.

"В Украине в кратчайшие сроки должны быть созданы самые благоприятные условия для работы частных предпринимателей, малого бизнеса, поскольку именно этот сектор сегодня является ключевым для украинской экономики, а его развитие становится вопросом национальной безопасности, – отметил Президент УСПП Анатолий Кинах. – Только Польша в этом году выдаст украинцам более 500 тысяч рабочих виз, поэтому и государство, и местные власти должны рассматривать развитие самозанятости, малого и среднего бизнеса как свою стратегию, и эта программа поможет создать в частном секторе более миллиона новых рабочих мест".

Региональные бизнес-форумы стартуют в Киеве и Полтаве, а до конца года пройдут во всех украинских областных центрах. Участие в форуме бесплатное. Регистрация – на kub.pb.ua/forums. Больше о программе поддержки малого бизнеса – на kub.pb.ua.