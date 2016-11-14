Офис бизнес-омбудсмена просит депутатов упростить администрирование налогов

Офис бизнес-омбудсмена поможет Кабинету министров Украины получить поддержку Верховной Рады по законопроекту об упрощении администрирования налогов, призванному улучшить условия ведения бизнеса в стране.

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Об этом сообщила заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая на брифинге в Киеве.

«Наши предложения практически все учтены в проекте изменений в Налоговый кодекс, которые утвердило правительство. Мы будем правительству помогать в поддержке этих реформ в парламенте», - сказала она.

По словам заместителя бизнес-омбудсмена, совместные усилия правительства и Офиса помогут убедить парламентариев в необходимости принятия законопроекта.

«Мы верим в то, что общими усилиями для тех парламентариев, которые еще не прониклись этими идеями, мы сможем также объяснить и довести это реформирование до конца», - подчеркнула она.

Короткая отметила, что бизнес также нуждается в реформе регулирования внешнеэкономической деятельности, которая позволит устранить излишнее репрессивное регулирование со стороны государства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках финализации проекта госбюджета на 2017 год 26 октября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, позволяющих существенно упростить администрирование налогов.

Утвержденные правительством изменения касаются возможностей создания единого счета для уплаты налогов, уменьшения давления на бизнес, увеличения прозрачности администрирования за счет запуска электронного кабинета налогоплательщика, перевода администрирования баз данных к Минфину, стимулирования создания новых предприятий путем введения 5-летних налоговых каникул.