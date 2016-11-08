Украина увеличила экспорт маргарина в ЕС в четыре раза

Экспорт маргариновой продукции и жиров из Украины в страны ЕС за 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 3,8 раза в натуральном выражении и в 5,1 раза — в денежном. Об этом сообщает Agravery со ссылкой на пресс-службу ассоциации "Укролияпром".

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Всего за первых три квартала 2016 года наблюдается наращивание экспорта из Украины маргпродукции и жиров специального назначения на 14% в натуральном выражении и на 10,4% — в денежном.

Среди стран ЕС основными импортерами украинского маргариновой продукции и жиров специального назначения стали Литва (рост почти в 4 раза), Польша (в 3,3 раза), Румыния (в 3,2 раз).

"Наращивание экспорта в страны ЕС объясняется действием Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", — говорится в сообщении ассоциации.

Кроме того, импорт продукции в Украину из стран ЕС вырос в 1,4 раза в натуральном выражении и в 1,3 раза — в стоимостном.

Основными странами, поставляющими маргпродукцию в Украину, являются Бельгия, Латвия, Нидерланды и Италия.

По данным "Укролияпром", страны СНГ остались основными потребителями украинского маргариновой продукции и жиров специального назначения. При этом экспорт из Украины сократился на 10% в натуральном выражении и на 13% — в денежном.

"Импорт из стран СНГ в Украине сократился в 10 раз, главным образом это произошло за счет Российской Федерации. Сокращение экспорта в страны СНГ также произошло за счет РФ", — подытожили в ассоциации.