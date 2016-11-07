CHS Ukraine выделит фермерам $50 миллионов

Торговое подразделение американского аграрного кооператива CHS в Украине CHS Ukraine намерено потратить на форвардные закупки осеннего урожая-2017 $50 млн.

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Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил генеральный директор компании Вячеслав Колосветов, передает Liga.net.

Средства, по словам руководителя компании, будут частично привлечены у глобальной компании.

"В рамках партнерской программы с такими компаниями, как Нафтогаз, ОККО (поставщик топлива) и Syngentа (поставщик семян) мы планируем весной профинансировать аграриев на $50 млн", - сказал он.

По словам Колосветова, CHS будет участвовать в финансировании деньгами. "Мы финансируем покупку фермерами ресурсов с отсрочкой платежа, а рассчитываться они будут зерном. Вот зерно в качестве оплаты нашего финансирование мы и будет перепродавать на внешние рынки", - пояснил он. Колосветов добавил, что CHS Ukraine уже три года контрактует сразу весь урожай своих контрагентов. "Надо покупать тогда, когда никто не покупает", - делится трейдер.

Гендиректор CHS Ukraine не смог уточнить, какими будут ставки за пользование средствами, однако отметил, что они будут ниже рыночных. Также, по словам Колосветова, сейчас обсуждается сотрудничество CHS Ukraine с агрохолдингом NCH, и рассматривается вариант использование такого инструмента финансирования, как аграрные расписки.

"Мы сейчас готовимся к тому, чтобы сотрудничать с фермерами, площадь земель которых не превышает 5 000 га. На мой взгляд, именно за такими фермерами будущее", - считает Колосветов. Он уточнил, что в 2018 году CHS Украина рассчитывает направить на указанную программу поддержки $100 млн.

По прогнозам Колосветова, суммарный объем перевозимых CHS Ukraine зерновых составляет 1,1 млн т по итогам 2015 года. В этом году компания намерена экспортировать на 400 тыс. т зерна больше, увеличив объемы до 1,5 млн т зерна.

CHS - американский кооператив, объединяющий 75 тыс. фермеров и имеет 650 тыс. акционеров. В Украине подразделение компании работает с 2008 года. Компании принадлежит терминал Олимпекс в Одесской области, в модернизацию которого в 2008-2009 годах годах было инвестировано $42 млн.