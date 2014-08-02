На Одесчине провели учения тактической группы войск береговой обороны украинских ВМС

В период с 28 июля по 1 августа одна из тактических групп войск береговой обороны Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины провела плановые учения. Подразделения провели многокилометровые марши по территории юго-западных районов Одесской области и тактические учения на военном полигоне в районе города Болград.

"В ходе учений удалось усовершенствовать маршевую и тактическую подготовку, полевую выучку личного состава, отработать взаимодействие с морской авиацией и подразделениями Государственной пограничной службы Украины", - отметил командир тактической группы майор Владимир Баранюк.

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Офицер добавил, что подразделения морской пехоты после передислокации с территории временно оккупированного Крыма, доукомплектования и прохождения боевого слаживания на полигонах, подобные задачи выполняли впервые, поэтому личный состав действовал с большим воодушевлением.

По его словам, военнослужащие тактической группы на всех этапах учений чувствовали доброжелательное отношение к себе со стороны местного населения.

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В Командовании Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины придают большое значение проводимым мероприятиям. Временно исполняющий обязанности начальника штаба - первого заместителя командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины контр-адмирал Андрей Тарасов высоко оценил действия личного состава тактической группы во время учений и отметил, что подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.