Призванные во время мобилизации военные пройдут обязательную индивидуальную подготовку - Генштаб

На этом сегодня, 24 июля, акцентировал внимание представителей СМИ начальник отдела внедрения службы в резерве Мобилизационного управления Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Михаил Щербина во время брифинга в Украинском национальном информационном агентстве «Укринформ».

- Все военнообязанные, которых будет призвано во время частичной мобилизации, и которые прибудут в воинские части в соответствии с военно-учетных специальностей, пройдут обязательную подготовку и боевое слаживание в составе штатных подразделений. Подготовка будет длиться в среднем от 15 до 30 суток. Военнослужащие, призванные во время третьей волны мобилизации, которая начинается уже сегодня, будут направлены для выполнения задач в рамках АТО только после прохождения ими соответствующих учений и боевого слаживания, - подчеркнул офицер.

По словам полковника Михаила Щербины, подготовка будет проходить по следующим этапам: отделение-взвод, рота-батальон, а также боевое слаживание в составе воинской части.

Офицер Генерального штаба сообщил, что во время третьей очереди частичной мобилизации будет приведено в боевое состояние 15 боевых частей и 44 части обеспечения, и заметил, что во время первой и второй волны мобилизации доукомплектуванию подлежали в основном боевые части, поэтому больше всего набирали военнообязанных по специальностям, необходимым на поле боя, - это десантники, стрелки, гранатометчики. Во время третьей очереди мобилизации значительная также внимание будет уделяться доукомплектуванню частей обеспечения, то есть логистике. Поэтому в этот раз военкоматы также будут призывать военнообязанных именно по этим вопросам.