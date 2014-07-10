Военно-медицинская служба ВСУ обеспечена всеми необходимыми медикаментами и средствами для спасения раненых
На этом сегодня, 10 июля, во время пресс-конференции в пресс-центре Кабинета Министров Украины подчеркнул директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий.
По словам офицера, значительную помощь в обеспечении медикаментами лечебных учреждений Минобороны и медицинских специалистов в подразделениях оказывают волонтерские организации. Они также помогают в поставке всего необходимого для раненых военнослужащих.
- Волонтерская помощь очень большая! Мы благодарны всем гражданам, которые помогают военно-медицинской службе в спасении жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины, - подчеркнул он.
Полковник медицинской службы Виталий Андронатий заметил, что список перевязочных, обезболивающих и кровозупинних средств в медицинских сумках фельдшеров и санинструкторов постоянно пополняется и обновляется.
- Сегодня квалифицированный медик непосредственно на поле боя способен предоставить всю необходимую неотложную медицинскую помощь раненому военнослужащему, - подчеркнул директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины.