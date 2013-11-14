Миссия ООН в ДР Конго: Украинский контингент всегда демонстрировал высокие показатели в организации службы войск

В состав делегации, возглавляемой начальником инспекции по оперативной готовности штаба Миссии подполковником Арджуном Ранганом ( Arjun Rangan ), вошли представители тыловых служб и отделов Миссии ООН в ДР Конго Хосам Аболхода ( Hossam Abolhada ) и Кан Санджад ( Khan Sajjad ).

Согласно плану командованию Миссии ООН в ДР Конго, основная цель работы инспекции, проводимой один раз в полгода для всех контингентов, является расширенная проверка готовности к выполнению задач, организация, взаимодействия и обеспечения.

Командир украинского вертолетного подразделения летчик - снайпер полковник Андрей Когут во время брифинга ознакомил гостей с организационно - штатной структурой национального контингента, состоянием авиационной и обеспечительной техники. После этого гости осмотрели жилую, техническую и хозяйственную зоны, места и условия хранения автотранспорта, оружия и боеприпасов, проверили действия личного состава лагеря на случай тревоги или других чрезвычайных событий. На вертолетной площадке отряда офицерам - инспекторам Миссии продемонстрировали состояние авиационного имущества и средств авиационного поражения, рассказали о боевых и транспортных возможностях вертолетов Ми -8 и Ми -24, на которых выполняют задачи украинские летчики.

Особенно проверяющих заинтересовали взаимодействие украинского отряда со штабом многонациональной бригады " Северное Киву ", куда организационно входит украинское подразделение и оперативные возможности при выполнении задач Миссии.

На итоговом брифинге подполковник Арджун Ранган отметил высокий организационный уровень, обеспечения четкие действия личного состава 18 отдельного вертолетного отряда в экстремальных ситуациях.

- Украинский контингент всегда демонстрировал высокие показатели в организации службы войск, налаживании взаимодействия с высшими штабами, бытовыми условиями для личного состава. Сегодня мы еще раз в этом убедились, - отметил офицер.