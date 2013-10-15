Евпаторийский Центральный детский клинический санаторий Минобороны Украины стал лучшим
14:15, 15 октября 2013Армия
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На днях в Киеве, в рамках XI Международной курортной выставки «Украина – целый год» крымские санатории и туроператоры получили награды «Ukrainian Travel Awards»
Лучшим детским санаторием был назван Евпаторийский Центральный детский клинический санаторий Министерства обороны Украины.
В целом, на выставке «Украина – целый год», что состоялась в столичном Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» в формате форума, были презентованы четыре крымских региона: Евпатория, Саки, Алушта и Коктебель, представлено 250 компаний, из них 190 – крымских санаториев.
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