Евпаторийский Центральный детский клинический санаторий Минобороны Украины стал лучшим

Лучшим детским санаторием был назван Евпаторийский Центральный детский клинический санаторий Министерства обороны Украины.

В целом, на выставке «Украина – целый год», что состоялась в столичном Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» в формате форума, были презентованы четыре крымских региона: Евпатория, Саки, Алушта и Коктебель, представлено 250 компаний, из них 190 – крымских санаториев.