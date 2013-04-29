Гвардейские танкисты выполнили стрельбы штатным артиллерийским выстрелом

Танкисты выполнили первое упражнение контрольных стрельб штатным артиллерийским выстрелом из вооружения танка Т-64Б1. Старшим руководителем стрельб был лично командир бригады гвардии полковник Александр Нестеренко.

При подготовке к стрельбе личный состав батальона выполнил метания имитационной гранаты Ф-1, а за несколько дней до начала стрельбы боевыми снарядами экипажи потренировались в выполнении упражнения контрольных стрельб вкладным стволом.

Среди лучших по результатам боевых стрельб оказалась 2 танковая рота, где командиром гвардии старший лейтенант Здислав Франковский. Среди танковых взводов меткие результаты показал личный состав 1-го танкового взвода 1-й танковой роты под командованием гвардии старшего лейтенанта Андрея Левенко. Лучшим экипажем по итогам штатных стрельб стал сводный экипаж в составе командира танка гвардии сержанта Саледина Булатова, наводчика гвардии солдата Богдана Анастасова и механика-водителя гвардии старшего солдата Виктора Синявского. Этот экипаж уничтожил обе мишени танков и все пулеметные расчеты.