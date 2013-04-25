Лебедев: «Министерство обороны Украины готово углублять отношения с НАТО»

Стороны отметили позитивную динамику развития отношений Украины с альянсом в оборонной сфере, одним из свидетельств чего стало утверждение на заседании комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны в феврале текущего года Среднесрочных приоритетов сотрудничества Украины с НАТО в оборонной сфере.

В ходе встречи было обсуждено текущее состояние реформирования Вооруженных Сил Украины и перспективы дальнейшего участия Вооруженных Сил Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

– Министерство обороны Украины готово углублять отношения с НАТО по всем вопросам, представляющим взаимный интерес с учетом внеблокового статуса нашего государства, – подчеркнул Павел Лебедев.

В свою очередь, посол Дирк Бренгельманн отметил готовность альянса способствовать проведению мероприятий реформирования Вооруженных Сил Украины и выразил благодарность за активное участие Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Он также отметил, что решение Украины направить фрегат «Гетман Сагайдачный» с вертолетом Ка-27 и обзорной командой для участия в операции НАТО по борьбе с пиратством «Океанский щит» с последующим их присоединением к операции ЕС «Аталанта» является свидетельством глубокого сотрудничества в треугольнике Украина – ЕС – НАТО.

В конце встречи стороны выразили готовность реализовать все существующие механизмы сотрудничества и стремление к поиску новых, более эффективных форм партнерства.