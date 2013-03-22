На Полтавщине состоялось совместное занятие пожарных подразделений

Темой тренировок была определена организация ликвидации пожаров и проведение спасательных работ на территории военного объекта. А цель мероприятия предусматривала проверку действенности планов пожарной безопасности военной части, расчета сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, отработка действий дежурных сил и пожарных подразделений при возникновении пожара и проведении эвакуационных мероприятий. Особый акцент при этом был сделан на организацию взаимодействия между пожарными оборонного ведомства и Управления ГСЧС Украины.

Особенностью показательных учений было то, что в определенном формате в Полтавском гарнизоне они прошли впервые, и за их ходом наблюдали около трехсот специалистов службы гражданской защиты и военнослужащих. К их подготовке были привлечены 11 единиц специальной техники и 45 специалистов пожарно-спасательных подразделений.

Тренировка прошла в несколько этапов, в течение которых свое искусство последовательно демонстрировали дежурный и обслуживающий персонал военного заведения, затем – его внештатное пожарное подразделение, и на третьем, основном этапе, состоялись тренировки дежурных сил областного гарнизона защиты.

Присутствующим продемонстрировали особенности и порядок ликвидации пожаров вследствие короткого замыкания электропроводки в казарменном помещении, осуществления эвакуации пострадавших с высотных зданий с помощью специальной техники и оказания первой медицинской помощи.

На подведении итогов совместных тренировок заместитель председателя областной государственной администрации Борис Галушко отметил высокий уровень профессиональной подготовки специалистов пожарных подразделений и служб всех структур.