На Винничине военные летчики десантировали спецназовцев

13:40, 06 марта 2013
Армия
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Более сотни военнослужащих 8-го отдельного полка специального назначения Сухопутных войск из Хмельницкого десантировались на военном аэродроме в Гавришовке, где дислоцируется 456-я гвардейская бригада транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Десантирование офицеров и контрактников проводилось в рамках очередной летной смены экипажей бригады на военно-транспортных самолетах Ан-26, которая проходила днем и ночью.

– Десантирование с Ан-26 последний раз мы выполняли здесь в конце января этого года, – рассказал командир 8-го отдельного полка специального назначения подполковник Олег Нечаев. – Надеюсь, это станет даже не традицией, а скорее правилом. Таким образом экипажи транспортной авиации кроме навыков пилотирования, навигации и ряда других полетных заданий, могут отрабатывать на практике свое мастерство в десантировании личного состава с разных высот. А мы в свою очередь отрабатываем таким образом задачи по плану боевой подготовки.

Командир 456-й гвардейской бригады транспортной авиации Воздушных Сил военный летчик первого класса гвардии-полковник Олег Нечипорук подчеркнул, что совместные действия личного состава обеих воинских частей имеют большое значение для повышения и совершенствования навыков военнослужащих в практическом применении транспортной авиации и воинов-разведчиков.

Кроме того, для изучения вопросов о перспективах и возможностях участия в прыжках с парашютом из военно-транспортных самолетов на аэродроме «Гавришевка» расположение 456-й Гвардейской бригады посетила рекогносцировочная группа 95-й отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины из Житомира.

В рамках очередной летной смены кроме десантирования спецназовцев, экипажи военно-транспортных самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8МТ восстанавливали навыки пилотирования и навигации в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью. Летчики и штурманы бригады выполнили различные упражнения согласно курсу боевой подготовки авиации Воздушных Сил. Всего за летную смену было выполнено около 35 полетов. Общий налет экипажей составил почти двадцать часов.

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