Будущие офицеры-десантники совершили прыжки с самолета АН-26 (фоторепортаж)

Как рассказал начальник факультета Высокомобильных десантных войск и разведки полковник Станислав Чумак, прыжки самолета с АН-26 проходили в сложных метеоусловиях, на высотах, на несколько сотен метров выше нижнего края облаков. Фактически, курсанты из самолета выпрыгивали в «молоко», разглядеть землю можно было лишь через несколько секунд спуска.

Среди других особенностей офицер отметил, что для курсантов первого, второго и третьего курсов это были первые прыжки с военно-транспортного самолета. Также впервые десантирования с АН-26 осуществлялось на площадку приземления Центра обеспечения учебного процесса академии вблизи пгт Черноморское Одесской области.

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В целом, в течение двух дней прыжки с самолета осуществили более 250 десантников. Полковник Станислав Чумак отметил, что по итогам полевого выхода курсанты выполнили и несколько превысили программу парашютно-десантной подготовки, записав в свой актив 5-6 прыжков с парашютом.

Во время занятий в поле будущие офицеры-десантники и разведчики отработали с военными авиаторами ряд общих практических задач. В частности эвакуацию раненого вертолетом, десантирование с зависанием над землей МИ-8, действия по захвату вражеского объекта и т.д. А уже в ближайшее время, курсанты старших курсов факультета отправятся на один из общевойсковых полигонов для практического выполнения стрельб из вооружения БТР-80 и БМП-2.