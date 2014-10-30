Винничане передали военным медикам автоматический биохимический анализатор крови

Средства для приобретения оборудования были собраны в рамках Областного благотворительного марафона «Спасем каждого бойца - защитника».

"Компактный ирландский аппарат отвечает требованиям современной лаборатории и сочетает в себе высочайшую степень автоматизации, качества и технологичности. В нем открытая система, которая позволяет работать на реактивах разных производителей. Кроме того, многоуровневая система промывки. На анализатор можно поставить сразу 60 пробирок и провести 45 тестов", - рассказал начальник клиники лабораторной диагностики полковник медицинской службы Виктор Олейник.

Стоит добавить, что средства, которые остались на благотворительном счете, будут направлены на нужды лечения и реабилитации военнослужащих-участников АТО.