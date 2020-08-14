В метрополитене Минска сегодня пройдет масштабная забастовка (фото)

К участию в забастовке работники метро призвали и пассажиров.

Работники Минского метрополитена планируют провести масштабную забастовку, которая начнется сегодня в 12:30.

Как сообщает Телеграм-канал Palchys, об этом рассказали работники предприятия, которые накануне оформили соответствующее обращение.

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Как отмечается, в акции протеста примут участие сотрудники депо и инженерных служб. "Их тысячи, они все разбиты по небольшим группам, сменам и станциям, но они едины с народом", - говорится в сообщении.

"Пассажиры, присоединяйтесь к ним, когда начнется забастовка в 12:30! Не оставайтесь безучастными, ожидая в вагоне перемен. Все будут выходить на своих станциях ! Выходите на станциях в сторону центра города, чтобы вас было всех как можно больше рядом, но не создавать толпу на одной из сторон дороги", - призвали организаторы.

Среди требований - прекращение насилия в стране, освобождение всех задержанных протестующих и проведение честных выборов.

Забастовка в Беларуси: что известно

Забастовка началась ближе к полудню 11 августа.

К ней присоединились рабочие ряда предприятий Минска и других городов.

Впоследствии стало известно о разгоне силовиками людей, которые собрались на проходной одного из заводов.

В тот же день к забастовке присоединились новые предприятия. Протесты рабочих продолжаются в стране уже несколько дней и охватили разные уголки Беларуси.

Накануне председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова заявила, что президент Александр Лукашенко "услышал мнение трудовых коллективов" и поручил разобраться по всем фактам задержаний на протестных акциях.

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Автор: Юрий Годован