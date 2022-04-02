30 марта и 1 апреля в Белгороде прошла серия взрывов на складах боеприпасов и нефтебазе.

После серии взрывов неустановленного происхождения в Белгороде российское командование перебрасывает дополнительные войска в Белгородскую область.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 00:00 2 апреля.

Войска прибыли на железнодорожную станцию в Долбино.

"По имеющейся информации, на железнодорожную станцию Долбино (Белгородская область) прибыл железнодорожный эшелон с техникой отдельных подразделений 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа", - информирует Генштаб.

Взрывы в Белгороде: что известно

Вечером, 30 марта, в Белгороде взорвались склады с боеприпасами. В России сразу же заявили, что причиной инцидента стал "человеческий фактор".

Мощные взрывы прогремели и в районе села Красный Октябрь в Белгородской области Российской Федерации. Предварительно, пострадали четверо российских военных.

В Генштабе, комментируя взрывы на складах в РФ, отметили, что россияне продолжают хранить и использовать устаревшие боеприпасы. Пожар произошел в связи с нарушением требований безопасности эксплуатации, официально заявили в Украине.

1 апреля произошел еще взрывы на нефтебазе посреди города. Минобороны РФ обвинило в этом ВСУ, однако в Минобороны Украины ответили, что за взрывы на территории России ответственность несет только российское командование.

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