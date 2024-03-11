Речь идет о Работинском и Времеевском выступах.

Российские оккупанты определили себе цели для захвата к так называемым президентским выборам в России, но Силы обороны им не дают их желанию осуществиться.

Об этом сказал представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

"Если немного отходить от определенных шаблонов, то могу выделить события на Ореховском направлении, на котором хоть и сравнительно меньше штурмовых действий со стороны противника - 5 за сегодня, но в его географии появилась новая точка попыток вражеского наступления - это так называемый Времеевский выступ, где россияне проводят штурмы в пешем порядке, начиная с ночи", - рассказал он. По его словам, это выступ примерно на границе Донецкой и Запорожской областей, где раньше была сравнительно спокойная обстановка. "А сейчас видно, что это еще одна точка, куда противник пытается направить свое наступление. Вероятно, из-за того, что приближаются президентские выборы в России и оккупационным войскам нужно показывать какой-то результат и им явно принципиально попытаться отбить у нас те территории, которые были деоккупированы, освобождены украинской армией во время нашей наступательной кампании прошлого года", - сообщил Лиховой. По его словам, речь идет о селах Урожайное, Старомайорское - и сегодня именно на этом направлении противник атакует.

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Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления сказал, что враг продолжает создавать определенное давление в районе Работино - на Работинском выступе. "Мы имеем определенную разведывательную информацию, что там было особое желание московитов захватить этот выступ до президентских выборов или даже раньше. Было несколько попыток массированных штурмов еще начиная с середины февраля, на прошлой неделе и на этой неделе было увеличение давления и штурмовых действий, но все это ни к чему не привело. Работино остается под контролем ВСУ и противник там продолжает атакующие действия уже больше по инерции и "прощупывает" линию фронта", - сказал Лиховий.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, в сегодняшней вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ отмечает, что в течение суток произошло 54 боевых столкновения.

На Новопавловском направлении враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск .

В частности, на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

При этом на Ореховском направлении, по данным военных, враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Работино, Старомайорского и северо-западнее Вербового Запорожской области.

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