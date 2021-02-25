Аукцион состоится 25 марта.

В Париже выставили для широкой публики картину Ван Гога, которая всегда была в частных коллекциях. Ее продадут на аукционе.

Читайте такжеВ Карибском море элитная яхта протаранила причал и несколько лодок (видео)Об этом пишет BBC.

Картина "Уличная сцена на Монмартре" была создана в 1887 году. С тех пор она принадлежала членам одной семьи.

Теперь полотно выставили на продажу в аукционном доме Sotheby's в Париже, Амстердаме и Гонконге.

Аукцион состоится 25 марта, эксперты ожидают получить за картину до 8 млн евро.

"Появление на рынке произведения такого высокого калибра да еще и из такой важной серии - это без сомнения очень значительное событие", - рассказали в Sotheby's.

Отмечается, что Ван Гог создал "уличную сцену на Монмартре" в 1886-87 годах неподалеку от улицы, изображенной на полотне.

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Автор: УНИАН