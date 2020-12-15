Одобрение регулятора означает, что препарат Moderna может стать второй разрешенной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2 в США.

Вакцина от COVID-19, разработанная американской компанией Moderna, безопасна и эффективна на 94,5%.

Читайте такжеВ Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer - СМИКак сообщает Радио Свобода, об этом говорится в выводах американской Администрации продовольствия и лекарств (FDA).

«Сейчас идет третья фаза рандомизированного и плацебо-контролируемого исследования применения mRNA-1273 на около 30 тыс. участников, чтобы оценить безопасность и эффективность вакцины. Предыдущий промежуточный анализ эффективности из 27 тыс. 817 участников с использованием данных, собранных до 7 ноября 2020 года, показал эффективность вакцины на 94,5%», - говорится в документе.

Также, согласно отчету, FDA не выявила существенных причин сомневаться в безопасности вакцины. Впрочем, на основе пока имеющихся данных регулятор не делает окончательных выводов о безопасности вакцины для детей до 18 лет, беременных, матерей во время грудного вскармливания и людей с иммунной недостаточностью.

Одобрение регулятора означает, что препарат Moderna может стать второй разрешенной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2 в США, после того как ранее управление одобрило применение вакцины компаний Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

14 декабря в США началась кампания вакцинации от COVID-19 общей вакциной компаний Pfizer и BioNTech.

Вакцинация от COVID-19 началась: что известно?

1 декабря власти Великобритании первые в мире одобрили вакцину совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech для массового применения. Две другие вакцины - американской Moderna и британской AstraZeneca - пока находятся на рассмотрении регуляторов.

8 декабря Британия первой среди западных стран начала массовую вакцинацию от коронавируса. В первую очередь прививки сделают людям из групп риска, медикам и соцработникам.

Между тем, в Украине Минздрав составил графики предстоящей вакцинации от COVID-19. Ожидается, что наша страна получит вакцину в первом полугодии 2021 года. Всего Киев рассчитывает получить 8 миллионов доз на первом этапе.

6 декабря председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комисаренко сообщил, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.

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Автор: Леся Лещенко