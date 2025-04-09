Войну в Украине обсуждать не планируют.

В четверг, 10 апреля состоится новый раунд российско-американских переговоров. Представители США и РФ встретятся в Стамбуле, чтобы обсудить ряд вопросов.

Как сообщила на брифинге пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Тэмми Брюс, вопроса войны России против Украины не будет на повестке дня. Стороны будут говорить о возобновлении деятельности посольств.

"На повестке дня нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности, и Украина не стоит – абсолютно не стоит – на повестке дня. Эти дискуссии сосредоточены исключительно на работе наших посольств", – акцентировала Брюс.

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По ее словам, нормализация более всеобъемлющих двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой не является целью встречи. Пресс-секретарь акцентировала, что это может произойти только тогда, когда будет достигнут мир между Россией и Украиной.

США и Россия: другие новости

Во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций по Украине посол США Дороти Ши упрекнула Россию за нарушение обязательств. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не будут терпеть недобросовестные переговоры о прекращении войны или нарушение обязательств по перемирию в Украине.

Стоит отметить, что заседание Совбеза Украина созвала после ударов РФ по украинским городам – в том числе, по Кривому Рогу, где россияне убили 20 человек. Среди жертв атаки было 9 детей. Представительница США выразила соболезнования семьям погибших от удара по Кривому Рогу, отметив, что баллистическая ракета имела кассетную боеголовку.

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