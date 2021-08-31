Рядом с ней находилось тело 34-летнего мужчины Кевина Александра Аккорто.

В США нашли мертвой Instagram-блогершу Джен Ганье, известную под псевдонимом Mercedes Morr.

Об этом сообщает ABC13.

В воскресенье, 29 августа, тело 33-летней Ганье обнаружили в ее собственном доме в Ричмонде, штат Техас. Рядом с ней также находилось тело 34-летнего мужчины Кевина Александра Аккорто.

По мнению полицейских, Аккорто мог сначала убить блогершу, а затем совершить самоубийство. Также они не считают, что Ганье и Аккорто состояли в отношениях.

Погибшая имела 2,6 миллиона подписчиков в Instagram. Последний пост девушки был опубликован 17 августа.

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Автор: Денис Прядко