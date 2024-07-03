Министр обороны в новом правительстве Нидерландов Рубен Брекельманс заверил, что поддержка Украины будет продолжаться.

Украина может рассчитывать на финансовую, военную и политическую поддержку Нидерландов, заявил в парламенте вступивший в должность премьер-министра Дик Схоф, ранее занимавший должность главы службы общей разведки и безопасности страны.

По его словам, нидерландцы "не должны быть наивными", ведь "в нескольких часах полета отсюда идет ужасная война, в которой человеческие жизни не играют для России никакой роли", пишет DW.

Схоф также отметил, что наибольшая угроза для Нидерландов "идет с востока". Поскольку глава нового правительства ранее работал в разведслужбе, он "немного более встревожен, чем другие".

Видео дня

Также министр обороны в новом правительстве Нидерландов Рубен Брекельманс заверил, что поддержка Украины будет продолжаться. Он написал об этом в сообщении в соцсети X, реагируя на приветствие с назначением от украинского министра обороны Рустема Умерова.

"Нидерланды по-прежнему готовы поддерживать Украину столько, сколько сможем, так долго, как это потребуется. Мы и наши союзники – единственные в нашей решимости вернуть мир и безопасность в Украину. Надеюсь на укрепление нашего сотрудничества и скорую встречу", – написал Брекельманс.

Помощь Украине от Нидерландов

Нидерланды вскоре могут отправить в Украину первые истребители F-16, поскольку необходимая для экспорта лицензия уже получена.

Об этом Палате представителей сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, пишет De Telegraaf. "Нидерланды должны передать 24 истребителя F-16 украинцам, которые отчаянно нуждаются в этих самолетах для защиты от российских воздушных ударов", - говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что Палата представителей не будет разглашать сроки отправки американских истребителей, это остается тайной.

Ранее новая коалиция в Нидерландах, которую возглавляет правый радикальный политик Герт Вилдерс, договорилась о распределении ключевых должностей в новом правительстве. Также там определили кандидатов на важные для Украины должности министров иностранных дел и обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: