Большинство пострадавших - девочки, сообщила представитель министерства образования.

По меньшей мере 25 человек погибли при взрыве рядом со зданием школы в афганской столице. Десятки человек ранены, сообщают местные власти.



Читайте такжеВ Кабуле смертник взорвал частную школу: 24 погибших и более 50 раненых (фото)Взрыв прогремел, когда учащиеся покидали здание школы, сообщает Би-би-си. На фотографиях, размещенных в соцсетях, видны школьные портфели, лежащие на улице.

Большинство пострадавших - девочки, сообщила представитель министерства образования.

Никто пока не взял на себя ответственность за этот взрыв.

Дашт-э-Барчи - район на западе Кабула, в основном населенный шиитами-хазарейцами. Ранее это район часто становился объектом нападений суннитских исламистских боевиков.

Около года назад нападение было совершено на местную больницу, в результате погибли 24 человека, среди которых - женщины, дети и младенцы.

На кого конкретно было нацелено сегодняшнее нападение, пока не ясно.

По сообщениям из Кабула, город в это время был оживлен: люди отправились за покупками, он готовились отмечать на следующей неделе мусульманский праздник разговения Ид аль-Фитр.

Миссия ЕС в Кабуле опубликовала в "Твиттере" заявление, в котором говорится, что нападение на учеников школы для девочек - это нападение на будущее Афганистана.

Вывод американских войск из Афганистана

В апреле президент США Джо Байден объявил, что 1 мая США начнут вывод войск и выведут контингент к 11 сентября. Военные, необходимые для охраны американского посольства в Кабуле, останутся после 11 сентября.

Ситуация в Афганистане, откуда уходят американские войска, серьезно беспокоит не только власти в Кабуле, но и соседние страны.

Представители движения «Талибан» пригрозили возобновить боевые действия против иностранных войск в Афганистане, если военные не уложатся в срок ухода из этой страны.

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Автор: Ирина Погорелая